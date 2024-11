Người tuổi Mậu Ngọ 1978 chọn xe màu gì để tránh tương xung, tương khắc?

Tuổi Mậu Ngọ 1978 thuộc bản mệnh Hỏa, nên màu Đỏ là màu đặc trưng cho bản mệnh này. Ngoài ra, người thuộc tuổi này còn hợp với một số màu khác như Hồng, Tím hay Xanh lá. Ô tô được xem là một tài sản đối với nhiều người vì vậy khi mua xe, không ít người rất đề cao việc lựa chọn màu xe sao cho phù hợp với phong thủy, mà đầu tiên chính là theo tuổi. Nếu chủ xe chọn chiếc xe có màu tương sinh với mình thì chiếc xe sẽ nâng đỡ người chủ, đem lại lợi lộc. Ngược lại, nếu chủ xe cố ý chọn các màu xe xung khắc với bản mệnh của mình thì dễ khiến chủ xe luôn thấy bất an, khó chịu. Xung khắc quá nặng có thể khiến chủ xe gặp nhiều vận xui, công việc, tiền tài đi xuống, thậm chí có thể dễ gặp tai nạn ảnh hưởng tới tính mạng. Tuổi Mậu Ngọ 1978 hợp với màu xe gì? Theo lý thuyết phong thủy, những người sinh vào năm Mậu Ngọ 1978 từ ngày 07/02/1978 đến ngày 27/01/1979 Dương lịch, thuộc mệnh Hỏa, cụ thể là "Thiên Thượng Hỏa" (Lửa trên trời). Căn cứ theo thuyết ngũ hành tương sinh – tương khắc, mối quan hệ tương sinh với mệnh Hỏa là mệnh Mộc (Mộc sinh Hỏa) và mệnh Thổ (Hỏa sinh Thổ), còn tương khắc là mệnh Thủy (Thuỷ khắc Hoả) và mệnh Kim (Hoả khắc Kim). Cụ thể, với người sinh năm Mậu Ngọ 1978 thuộc mệnh Hỏa, do đó, chủ xe sẽ hợp nhất với chính màu bản mệnh của mình là Đỏ, Tím, Hồng hoặc Cam đậm. Những màu này tương ứng với ngũ hành của họ, giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp và tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhưng màu Xanh lục, tượng trưng cho mệnh Mộc. Theo thuyết ngũ hành, Mộc sinh Hỏa vì vậy nếu chủ xe chọn xe màu xanh lục thì sẽ là tốt nhất vì màu sắc này sẽ tiếp thêm năng lượng cho chủ xe, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hay gặp điều may hoặc quý nhân phù trợ. Tuổi Mậu Ngọ 1978 khắc với màu xe gì? Màu Vàng, Nâu là màu thuộc mệnh Thổ. Theo Ngũ hành thì Hỏa sinh Thổ, có nghĩa là chủ xe bị chiếc xe hút hết vận may và năng lượng. Đây là màu kị nhất đối với người mệnh Hỏa tuổi Mậu Ngọ. Nếu chọn xe có màu này, chủ xe có thể làm ăn không tốt, công việc bế tắc, thậm chí ra đường dễ dính tai bay vạ gió, dễ bị tai nạn, ảnh hưởng tới tính mạng. Bên cạnh đó, xe màu Xám, Trắng, Bạc, Ghi thuộc mệnh Kim và xe màu Xanh dương, Đen thuộc mệnh Thủy cũng không nên lựa chọn vì dễ đem lại vận rủi cho chủ xe. Đây đều là những màu xe khá phổ biến trên thị trường, vì vậy lựa chọn màu xe đối với người tuổi Mậu Ngọ 1978 tương đối hạn chế. Nhìn chung, lựa chọn đúng màu xe theo phong thủy được xem là liệu pháp tinh thần cho chủ xe. Nếu chủ quan, lái xe thiếu an toàn và không tuân thủ Luật Trật tự an toàn giao thông, dù cho màu hợp mệnh đến thế nào thì chủ xe vẫn có thể gặp những điều tai ương khó tránh khỏi. Vì vậy, sự bình an và an toàn phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người. Tổng hợp