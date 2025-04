Người thân của kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm: 'Tôi sốc không ngủ được...'

Hàng xóm cho hay, Na thường vắng nhà, ít trò chuyện. Khi thông tin vụ việc được công bố người dân địa phương đều bàng hoàng.

“Quỷ còn không ăn thịt con, vậy mà nó nỡ giết con mà trục lợi bảo hiểm! Thật sự quá tàn ác, chỉ mong pháp luật trừng trị nghiêm minh” - ông V. một người dân sống cùng khu phố, nói.

Trước đó, như đã thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981; trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.