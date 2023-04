Người thân bé trai 2 tuổi ở TP.HCM từng chứng kiến bé bị cha đánh tàn bạo

Ngày 13/4, PV VTC News đến đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM), khi hỏi địa chỉ nhà trọ cháu K. (khoảng 2 tuổi) nghi bị cha mẹ bạo hành đang gây xôn xao dư luận thì ai cũng hay. Nhiều người sống tại khu trọ nói họ không thể tin cha mẹ của K. lại có thể bạo hành con ruột nghiêm trọng như thế.

Cuộc giải cứu cháu bé

Chị P.T.N.H., 35 tuổi, cho biết, cha của bé K. tên là C., còn mẹ tên T. L., đều ngoài 20 tuổi. Anh C. và chị H. có mối quan hệ anh em họ hàng.

Chị H. không kìm được nước mắt khi kể về những vết thương trên cơ thể cháu K. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Theo chị H., vì K. sinh ra có đôi mắt một mí không giống cha nên C. nghi ngờ không phải con mình. Sau đó, hai vợ chồng C. đưa bé K. vào trại trẻ mồ côi. Đối với đứa con thứ hai (6 tháng tuổi), vợ chồng C. lại rất cưng chiều.

Khi nghe trại trẻ mồ côi và các nhà hảo tâm hỗ trợ bé K. 70 triệu đồng, vợ chồng C. đón bé về nhà nuôi hơn một tháng qua. Suốt thời gian này, vợ chồng C. gần như không đi làm, chỉ đóng cửa ở trong phòng.