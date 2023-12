Người phụ nữ tung tin giả bị cướp xe máy để được gia đình quan tâm

Tại cơ quan công an, chị C. thừa nhận hành vi báo tin giả, tin không đúng sự thật. Người này cho biết do gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, cảm thấy không được người thân quan tâm nên giả bị cướp xe để được gia đình lo lắng, quan tâm nhiều hơn.

Tối 24/12, sau khi tan làm, chị C. gửi xe máy ở Bệnh viện Tim Hà Nội rồi đi xe ôm về đến đầu đường xuống cầu sắt, thuộc tổ 7, phường Tứ Liên. Chị C. đi bộ ra khu vực cầu sắt rồi gọi điện cho gia đình báo là bị cướp tài sản, sau đó cùng gia đình lên Công an phường Tứ Liên trình báo.