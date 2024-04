Người phụ nữ thả 'cơn mưa tiền' từ trực thăng xuống gây xôn xao cộng đồng mạng

Sự việc diễn ra hôm 22/4 và được nhiều cơ quan báo chí của Brazil đưa tin. Được biết, tổng số tiền mà Bel Ponciano tung xuống là 10.000 Brazil Real (khoảng 45 triệu đồng).

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, cô gái này ngồi trên trực thăng nở nụ cười tươi, cầm xấp tiền trong túi ra rồi tung qua ô cửa sổ. "Cơn mưa tiền" đã được tạo ra trên bầu trời bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo.

Ban đầu, nhiều người không chú ý đến trực thăng, nhưng khi các tờ tiền rơi lả tả từ trên cao xuống đã tạo nên sức hút với các du khách đang đi dạo, tắm nắng trên bãi cát trắng.