Người phụ nữ Mỹ trở lại Việt Nam vì mê một loại quả, có thể ăn mỗi ngày

Một trong những lý do khiến người phụ nữ Mỹ quyết định rời Ecuador trở về Việt Nam sinh sống là vì muốn được thưởng thức loại quả đặc sản này, có thể ăn mỗi ngày mà không chán. Hanna Larsen (tên thường gọi là Na, 31 tuổi, người Mỹ) từng gây “sốt” mạng xã hội Việt với chuyện tình đẹp cùng anh Thanh Đức (quê Nghệ An). Hiện họ có 2 con và mới trở lại Việt Nam sau 3 năm sống ở Ecuador. Hanna cho biết, gia đình cô quyết định chuyển vào miền Nam sinh sống vì thời tiết ở đây khá giống với Ecuador. Bên cạnh đó, ở miền Nam cũng có nguồn trái cây đa dạng, phù hợp với lối sống thuần chay của cô.

Hanna tiết lộ một trong những lý do trở lại Việt Nam là vì muốn ăn sầu riêng. Nữ du khách Mỹ tiết lộ, sầu riêng là loại quả cô yêu thích nên mỗi lần đến Việt Nam đều tìm mua và thưởng thức. Cô đã thử một số loại sầu riêng khác nhau và “giắt túi” được chút kinh nghiệm để chọn quả ngon. Để mua sầu riêng, Hanna đi chợ sớm. Khu vực cô sống hiện bán hai loại sầu riêng với giá khác nhau là 50.000 đồng và 90.000 đồng/kg. Sau khi ngửi mùi và quan sát hình dạng bên ngoài, Hanna nhờ người bán tư vấn thêm để có thể chọn được quả ưng ý. “Người bán chia sẻ với mình rất chân thành rằng nên mua loại sầu 50.000 đồng/kg vì họ thấy quả này ngon hơn. Và mình đã quyết định lấy một trái nặng hơn 2kg”, Hanna nói.

Nữ du khách Mỹ đưa hai con đi chợ địa phương để mua sầu riêng. Loại mà vị khách người Mỹ mua là sầu riêng “chuồng bò”. Đây là giống sầu nội địa, kích thước hơi tròn và phần đuôi nhọn, nặng từ 1 - 2,5kg. So với các giống khác, sầu riêng "chuồng bò" được nhận xét là có vị ngọt nhẹ, béo ngậy. Khi bổ ra, cơm sầu có màu vàng nhạt, mềm và hơi nhão. Tuy chất lượng không được đánh giá cao như sầu Ri6, sầu sữa,… nhưng loại sầu này có giá rẻ hơn, phù hợp với người không thích vị ngọt gắt.

Trái sầu riêng mà Hanna mua. Hanna cho biết, cô cảm thấy rất vui vì mua được một trái sầu riêng ngon và háo hức được thưởng thức. “Sầu riêng cực kỳ ngon, vị beo béo, ngậy ngậy. Nếu ăn nhiều lần thì mình nghĩ mọi người cũng sẽ thích loại quả này thôi, vì nó có vị ngọt và cũng giàu chất dinh dưỡng”, Hanna chia sẻ.

Bà mẹ 2 con thích thú khi được thưởng thức loại quả đặc sản ở Việt Nam. Theo nữ du khách, sầu riêng được trồng tập trung tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên với nhiều loại và mức giá khác nhau. So với những quả quen thuộc như chuối, bơ,… cô thấy sầu riêng giá cao hơn. “Nếu không cần quan tâm về giá thì mình có thể ăn sầu riêng mỗi ngày. Mình cũng có thể thưởng thức loại quả này vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Sáng, trưa hay tối đều được”, cô cho hay. Hanna cũng hài hước tiết lộ, hai con gái của cô cũng thích sầu riêng, có lẽ vì cô “từng ăn loại quả này khi mang thai”.