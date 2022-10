Người phụ nữ gốc Á đầu tiên được in trên đồng tiền Mỹ

Đồng 25 cent Mỹ in hình nữ diễn viên gốc Á Anna May Wong. Ảnh: Guardian.



Việc Anna May Wong xuất hiện trên đồng xu Mỹ nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm ra đời Tu chính án thứ 19 của hiến pháp Mỹ. Theo kế hoạch, mỗi năm cục đúc tiền kim loại Mỹ phát hành 5 mẫu đồng xu mệnh giá 25 cent.

Theo đó, trên mỗi đồng xu, một mặt in hình George Washington - Tổng thống Mỹ đầu tiên, mặt còn lại in chân dung phụ nữ tiên phong trong nhiều lĩnh vực.

U.S. Mint hiện phát hành đồng xu in chân dung 4 phụ nữ nổi bật của Mỹ gồm nhà thơ người Mỹ gốc Phi Maya Angelou, nữ phi hành gia đầu tiên Sally Ride, Wilma Mankiller - nữ tộc trưởng đầu tiên của thổ dân châu Mỹ Cherokee, gần nhất là Nina Otero-Warren - nhà hoạt động nhân quyền, đấu tranh co quyền tham chính của phụ nữ.

Anna May Wong - người phụ nữ châu Á đầu tiên được in hình trên đồng xu Mỹ - sinh năm 1905 tại khu phố Tàu ở Los Angeles, California, Mỹ. Năm 14 tuổi, bà chạm ngõ điện ảnh với vai phụ trong The Red Lantern. Năm 1922, Anna May Wong đóng chính trong The Toll of the Sea.