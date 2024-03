Người phụ nữ giả nhập 'thần hổ' ở chùa Hương Tích nói do thiếu hiểu biết

Chiều 5/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng ban Quản lý khu du lịch chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cho biết việc bà Phan Thị C. (trú tỉnh Nghệ An) có hành vi mê tín dị đoan tại chùa là vụ việc lần đầu phát hiện tại đây.

Khi được mời về làm việc, bà C. nói rằng lần đầu tới, do không hiểu biết nghi lễ thờ cúng tại chùa nên có hành động bộc phát như vậy chứ không có chủ ý từ đầu.

Hình ảnh người phụ nữ thực hiện hành vi mê tín tại chùa Hương Tích (Ảnh cắt từ clip).

Người phụ nữ này không rõ làm nghề gì nhưng tướng mạo bề ngoài như hầu đồng.