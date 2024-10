Người phụ nữ đồng hành bên nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, cùng đối mặt với 'cửa tử' rồi hồi sinh một cách diệu kỳ

Hơn 3 năm điều trị đột quỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn luôn có bà xã Kiều Đàm Linh ở bên, cùng anh trải qua nhiều biến cố, đối mặt với "cửa tử" rồi hồi sinh một cách diệu kỳ. Ngày 17/8/2021, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ, được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, phải đối mặt "cửa tử". Tuy nhiên, sau hơn 25 ngày nằm viện anh đã "hồi sinh một cách diệu kỳ". Trần Mạnh Tuấn được xuất viện sau 3 lần phẫu thuật não. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết, thời gian 3 lần phẫu thuật, các y bác sĩ, bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là khán giả luôn quan tâm, động viên, đó là động lực rất lớn đối với anh. "3 lần phẫu thuật não là 3 lần tôi gần như chết đi sống lại, sự sống cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Một bác sĩ khi thấy tôi tỉnh lại đã gọi đây là sự diệu kỳ của y học. Hiện sức khỏe rất yếu nhưng niềm đam mê âm nhạc thì vẫn còn nguyên vẹn. Ngày nào tôi cũng tập kèn, mệt thì nghỉ, sau đó lại tập tiếp" - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ năm 2021, trải qua 3 lần phẫu thuật não. Nghệ sĩ cũng tiết lộ mình may mắn khi có mẹ vợ nguyên là ca sĩ Đoàn văn công Hải quân, đồng thời là y sĩ của đoàn, hàng ngày mẹ chăm sóc, nhắc nhở anh việc uống thuốc, nghỉ ngơi hợp lý. Đối với Trần Mạnh Tuấn, tình yêu với âm nhạc là động lực để vượt qua bệnh tật. Trên bàn làm việc của anh bây giờ chỉ có thuốc và kèn.

Tình yêu với âm nhạc, với những cây kèn là động lực để Trần Mạnh Tuấn vượt qua bệnh tật. Trước đó, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã từng vượt qua biến cố lớn về sức khỏe. Trong chương trình "The Khang Show", nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhớ lại, vào năm 2006 khi anh đang đi lưu diễn ở châu Âu thì bất ngờ bị ngất. Bác sĩ chẩn đoán hai quả thận của anh bị hỏng cần phải được thay thế. Lúc bấy giờ, anh được đưa gấp về Việt Nam để lọc máu. Tình trạng này kéo dài 12 tháng cho đến khi nghệ sĩ được anh trai hiến cho một quả thận. Sau nhiều lần phẫu thuật não và điều trị đột quỵ, sức khỏe của nghệ sĩ saxophone hiện nay đã phần nào được cải thiện. Anh dần trở lại với khán giả qua một vài đêm nhạc. Việc di chuyển còn chưa thực sự thuận tiện, giọng run run nhưng khi kết hợp cùng ban nhạc, tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vẫn vang lên đầy mê hoặc.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn tham gia nhiều chương trình âm nhạc vì cộng đồng. Gần nhất, anh xuất hiện trong liveshow "Ngày em thắp sao trời" của Đàm Vĩnh Hưng, chương trình thiện nguyện "Mang âm nhạc đến bệnh viện"… Sắp tới, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng ca sĩ Đào Mác, Bạch Trà tham gia show "Huế Symphony", giới thiệu về cố đô, diễn ra vào ngày 19-20/10 tại nhà hát Sông Hương. Anh sẽ trình diễn nhạc Trịnh cũng như có tiết mục kết hợp các gương mặt trẻ. Trần Mạnh Tuấn chia sẻ anh rất vui vì sau khi hồi phục sức khỏe nhận được nhiều lời mời biểu diễn trong các chương trình lớn, mang ý nghĩa cộng đồng. Anh cũng hồi hộp khi diễn cùng nghệ sĩ trẻ. "Với kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, kết nối cùng họ" - Trần Mạnh Tuấn nói. Những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, đối diện với "cửa tử", nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có một người luôn đồng hành, cùng anh vượt qua sóng gió, đó chính là vợ của anh - chị Kiều Đàm Linh. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và Kiều Đàm Linh gặp nhau vào một ngày mưa cách đây 30 năm trong một vụ va chạm nhỏ do Trần Mạnh Tuấn gây ra. Từ đó, anh theo đuổi và chinh phục rồi nên duyên cùng Kiều Đàm Linh.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn luôn có một người luôn đồng hành, cùng anh vượt qua sóng gió, đó chính là vợ của anh - chị Kiều Đàm Linh. Tháng 7/2000, cả hai quyết định Nam tiến để lập nghiệp. Con gái thứ hai của họ là An Trần được sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, tiếp tục nối nghiệp cha. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970, là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử 5 lần tại giải Âm nhạc Cống hiến. Nghệ sĩ từng thành lập câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại TP.HCM, làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2008. Nghệ sĩ ra hàng chục album, tiêu biểu như Độc tấu Saxophone Trần Mạnh Tuấn (1997), Lời ru mắt em - chung với Vũ Quang Trung, Trần Thu Hà và Bằng Kiều (2000), Biển khát (2001), Hạ trắng (2002), Về quê (2003), Ru ta ngậm ngùi (2009). Tổng số bản đĩa bán ra trong sự nghiệp của Trần Mạnh Tuấn lên đến hơn 700.000 bản, trong đó những album nổi tiếng như Về quê đạt con số gần 300 nghìn bản, Hạ trắng 200 nghìn bản. Anh được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam trao tặng danh hiệu là "Người sưu tập kèn cổ nhiều nhất Việt Nam" với số lượng gần trăm cây kèn. Ngoài biểu diễn saxophone, nam nghệ sĩ còn được mọi người biết đến như một nhạc sĩ, hòa âm phối khí và là nhà sản xuất âm nhạc. Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM, đến biểu diễn tại các bệnh viện dã chiến trong thời điểm dịch Covid-19. Hiện nay, khi sức khỏe dần hồi phục, anh cũng có những đóng góp tích cực trong các chương trình âm nhạc thiện nguyện vì cộng đồng. Theo Sức Khỏe Đời Sống