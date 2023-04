Người phụ nữ đổi đời, có tất cả nhờ yêu trai hư Cristiano Ronaldo

Tờ Hola đưa tin Georgina sống rời xa thực tế. Lối sống phô trương và hào nhoáng trong I Am Georgina không giúp ích gì cho sự nghiệp của Cristiano Ronaldo.

"Ronaldo chỉ muốn bạn gái cư xử hài hòa hơn. Nam cầu thủ thấy thật tệ khi bạn gái tiêu tiền quá trớn", tờ báo viết.

Sau khi thông tin Ronaldo và bạn gái có dấu hiệu rạn nứt xuất hiện, Pablo Bone - người mẫu là cựu nhân viên bán hàng của Gucci ở Madrid, Tây Ban Nha - đăng video "bóc phốt" bạn gái Ronaldo.

Bone nhận xét Rodriguez là kiêu ngạo và tham vọng. Từ trước khi quen Ronaldo, cô luôn muốn đổi đời, tâm sự thích cưới tỷ phú. "Cô ấy luôn ra vẻ là người sang trọng, bề trên dù chỉ đủ sống. Cô hay đến chỗ người giàu, làm thân với giới sang trọng về đêm ở Madrid. Từ cô gái sống ở nhà trọ, tôi phải nể vì Georgina thực sự đã vươn lên", Pablo Bone nói.



Georgina Rodriguez đổi đời, nhưng quá nóng vội để bị chỉ trích.

Trong I Am Georgina, nữ người mẫu lột tả cuộc sống sang trọng sau khi về chung sống với một trong những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới. Nhiều người còn so sánh series của Georgina với chương trình Keeping Up With The Kardashians.

Series ghi lại cảnh Georgina xuất hiện với máy bay riêng, người đắp đầy đồ hiệu, thể hiện phong cách của giới siêu giàu. Georgina cũng khắc họa đời sống tình cảm cùng bạn trai thông qua các phân đoạn phỏng vấn. Tuy nhiên, Ronaldo gần như không xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống của bạn gái.

Tiếp nối thành công của mùa 1, Georgina tiếp tục phát hành mùa 2 mặc những tranh cãi.

Theo Decider, I Am Georgina 2 vẫn theo công thức cũ, từ máy bay riêng đến mua sắm xa hoa, chương trình chứa yếu tố của phim thực tế hời hợt khác, nơi những người giàu thể hiện họ tiêu bao nhiêu tiền trong ngày.