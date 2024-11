Người phát ngôn nói về việc Mỹ xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ

Việt Nam đánh giá cao Bộ Tài chính Mỹ kết luận Việt Nam không can thiệp vào tỷ giá nhằm mục đích tác động đến cán cân thanh toán hoặc đạt lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Chiều 21/11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc Bộ Tài chính Mỹ kết luận không có đối tác thương mại nào, trong đó có Việt Nam can thiệp vào tỷ giá. Bà Hằng cho biết, Việt Nam đánh giá cao việc Bộ Tài chính Mỹ kết luận không có đối tác thương mại nào, trong đó có Việt Nam, can thiệp vào tỷ giá nhằm mục đích tác động đến cán cân thanh toán hoặc đạt lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Theo người phát ngôn, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thời gian qua quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ, trao đổi thường xuyên và hiệu quả với Bộ Tài chính Mỹ nhằm tăng cường hiểu biết hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Mỹ phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao). Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ ban hành báo cáo "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ". Báo cáo đánh giá khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính dựa trên cơ sở 3 tiêu chí là thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài. Cụ thể, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ không được quá 15 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai không vượt quá 3% GDP. Tiêu chí thứ ba liên quan đến tổng lượng ngoại tệ mua ròng của ngân hàng trung ương trong 12 tháng. Nếu một quốc gia, vùng lãnh thổ vi phạm 2 trong 3 tiêu chí này, họ sẽ bị đưa vào danh sách giám sát. Hiện tại, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Đức đều vi phạm tiêu chí thặng dư thương mại với Mỹ và tài khoản vãng lai vượt 3% GDP. Cụ thể, thặng dư tài khoản vãng lai của Việt Nam đã tăng lên 5,8% GDP trong năm 2023. Trong khi, thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam với Mỹ đạt 103 tỷ USD vào cuối năm ngoái. Ngoài ra, dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào cuối 2023 là 88,1 tỷ USD, chiếm 21% GDP. Báo cáo cho biết, Ngân hàng Nhà nước mua ròng ngoại hối trong 4 quý (tính đến tháng 12/2023) khoảng 7 tỷ USD, tức 1,5% GDP. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ "vẫn hài lòng" với những tiến triển của Việt Nam trong việc hiện đại hóa và tăng tính minh bạch của chính sách tiền tệ và quản lý tỷ giá hối đoái. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và xác nhận rằng: Việt Nam không thao túng tiền tệ.