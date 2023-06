Người Nhật Bản e ngại đi du lịch nước ngoài

Thị trường du lịch nước ngoài (outbound) của Nhật Bản đang phục hồi chậm chạp, dù số chuyến bay quốc tế khởi hành từ 6 sân bay lớn của Nhật Bản trong tháng 4/2023 đã là 13.684 (tăng 324,6% so với cùng kỳ năm trước), cung cấp tổng cộng 3.250.332 chỗ ngồi (tăng 308,2% so với năm trước). Trong khi đó lượng du khách Nhật Bản ra nước ngoài trong tháng 4/2023 chỉ là 560.200 người, ít hơn khoảng 130.000 người so với tháng 3/2023 và vẫn giảm 66,4% so với tháng 4 năm 2019 (1.666.546 người).