Người nhái phát hiện được vị trí ô tô dưới sông Đồng Nai, nạn nhân là nữ

Đến 21h hôm nay (14/12), các người nhái đã phát hiện được ô tô nằm dưới lòng sông Đồng Nai, cách vị trí bị rơi khoảng 20m. Theo lãnh đạo Công an TP Dĩ An, bước đầu xác định trong xe có một nạn nhân, giới tính nữ. “Chúng tôi đang đợi nước ròng sẽ tiến hành trục vớt ngay trong đêm” - một cán bộ CSGT có mặt tại hiện trường cho biết. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tìm kiếm dưới dạ cầu Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh Thượng tá Đàm Bảo Quân - Trưởng Công an TP Dĩ An - cho biết khu vực xảy ra vụ việc nằm trên cầu Đồng Nai qua quốc lộ 1A, trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo một cán bộ cảnh sát tại hiện trường, hiện khu vực nước dâng cao và chảy xiết, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện đường thủy và “người nhái” được huy động mang bình oxy lặn dưới sông Đồng Nai sâu hàng chục mét để tìm kiếm. Phía trên cầu, lực lượng chức năng địa phương phong tỏa khu vực hiện trường. Nhiều người dân hiếu kì cũng tập trung theo dõi quá trình tìm kiếm. Trong ảnh là trụ lan can trên cầu Đồng Nai bị tông gãy. Ông Phương (ngụ dưới chân cầu Đồng Nai) cho biết khoảng 18h giờ cùng ngày, ông chứng kiến một vật rơi từ trên cầu Đồng Nai xuống sông và chìm ngay xuống nước, sau đó mới biết là chiếc ô tô. Như VietNamNet đưa tin, phát hiện sự việc, người đi đường lập tức thông báo cho cơ quan chức năng để tìm kiếm, triển khai cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường, lan can bên trái cầu Đồng Nai hướng từ TPHCM đi Đồng Nai bị gãy hơn 20m, nhiều thanh sắt rơi xuống sông. Vị trí chiếc xe bị rơi là khe hở giữa cầu Đồng Nai cũ và cầu mới, với khoảng cách rộng khoảng 3m.