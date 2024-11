Người nhà nghẹn ngào ôm di vật nữ sinh đuối nước

Biết tin cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu gái, bà ngoại và dì của nữ sinh Thu Lan khóc nghẹn, vội ôm di vật cháu gái về nhà, chờ nhận diện thi thể. Chiều 18/11, 10 học sinh Trường THCS Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) rủ nhau ra bãi sông Hồng thuộc khu 1, xã Hiền Quan chơi. Trong khi vui chơi, 5 em bị đuối nước, mất tích trên sông Hồng. Đến 8h sáng 20/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực các học sinh gặp nạn cách cầu Ngọc Tháp (cầu bắc qua sông Hồng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nối thị xã Phú Thọ và huyện Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ) khoảng 300m. Ngay sau khi nhận tin các học sinh gặp nạn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ và Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 Thái Bình khẩn trương đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Sáng sớm 20/11, công an, đội cứu hộ 116 khẩn trương chuẩn bị, sắp xếp thiết bị lên cano để tiếp tục công tác tìm kiếm. 7h30 sáng 20/11, khi nhận tin phát hiện một thi thể tại khu vực xã Thanh Uyên (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương mang theo cáng xuống cano để di chuyển tới hiện trường. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ quần thảo trên sông Hồng. 8h30, hay tin tìm được cháu gái cách hiện trường gần 10km, bà ngoại và dì của nữ sinh Hoàng Thị Thu Lan ra hiện trường để thu dọn bát hương và di vật của cháu gái. Trước đó, gia đình lập bát hương bên bờ sông Hồng, theo dõi công tác tìm kiếm. Bà ngoại và dì nữ sinh Thu Lan đưa di vật của cháu gái về nhà. "Bố mẹ cháu đều là công nhân, đau lòng quá không ra bãi sông được nên tôi túc trực ở đây để nhang khói và chờ tin tức", bà ngoại cháu Lan nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, chia sẻ.