Người mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm từng đi tù vì trộm cắp tài sản

Nội dung trong quyết định khởi tố bị can thể hiện bị can Na từng bị TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào tháng 11-2001.

Như PLO thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.