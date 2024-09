Người mẹ bán trinh con gái 14 tuổi khóc nức nở xin giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh bị tòa tuyên phạt 8,5 năm tù về hành vi bán trinh tiết của con gái cho Trần Quốc Dũng với giá 30 triệu đồng. Chiều 24/9, TAND quận Phú Nhuận, TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Dũng (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) 9,5 năm tù về tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi" bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh (47 tuổi, quê Hậu Giang) 8,5 năm tù về tội "Môi giới mại dâm". Phiên tòa được xét xử kín, do thẩm phán Mai Thị Thu Dung làm chủ tọa. Giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Võ Thị Thu Thủy. Bị cáo Trần Quốc Dũng và Nguyễn Thị Kiều Nhanh tại tòa. Ảnh: Dương Trang HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến đạo đức xã hội, nhân phẩm con người, thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần có mức án nghiêm nhằm răn đe. Song, tòa ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tuyên mức án trên. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Trần Quốc Dũng bồi thường cho bị hại số tiền hơn 240 triệu đồng. Sau khi HĐXX tuyên án, bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh òa khóc nức nở, mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Theo hồ sơ, bà Nhanh và ông Dũng quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 4/2023, biết bà Nhanh đang chăm sóc con gái là cháu N.K.P.U. (SN 2009) bị bệnh tiểu đường mạn tính tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (phường Bến Nghé, quận 1) nên Dũng đến thăm và cho tiền. Nói chuyện với bà Nhanh, ông Dũng kể việc buôn bán gặp khó khăn thì bà này gợi ý việc quan hệ tình dục với gái còn trinh sẽ giúp may mắn hơn. Người mẹ này thậm chí còn gợi ý bán trinh của con gái cho Dũng để lấy tiền. Sau đó, bà Nhanh đưa con gái về Hậu Giang, gọi điện thoại xin Dũng 100 triệu đồng để mua đất (kết quả điều tra xác định cả bà N. và ông Dũng đều hiểu là giá mua trinh cháu U.) nhưng người đàn ông nói không đủ tiền. Vài ngày sau, bà Nhanh lại gọi xin 60 triệu đồng (thực chất là Nhanh báo giá bán trinh theo số tiền này) thì ông Dũng đồng ý, song trả giá xuống 30 triệu đồng. Bà Nhanh chấp nhận. Cũng theo hồ sơ vụ án, sau khi ngã giá xong, Nhanh nói với con gái việc cho Dũng quan hệ tình dục thì sẽ có tiền chữa bệnh nên cháu đồng ý. Trong các ngày 16/8 và 8/12/2023, Nhanh đã 2 lần đưa con gái từ Hậu Giang lên TPHCM để bán dâm cho Dũng tại một khách sạn trên đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận. Đến đầu năm 2024, cháu U. kể lại sự việc cho cha (đã ly hôn với bà Nhanh) nên ông này trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, Nhanh và Dũng khai nhận hành vi phạm tội. Dũng cho biết, ngoài 2 lần trực tiếp đưa cho cháu bé 18 triệu đồng tại khách sạn thì Nhanh nhiều lần gọi điện xin tiền làm vốn buôn bán và lo sinh hoạt nên ngầm hiểu là đòi tiền bán dâm còn thiếu. Dũng đã chuyển khoản cho Nhanh tổng cộng 25,3 triệu đồng. Còn Nhanh khai, ngoài tiền hỗ trợ mua vé xe chỉ nhận được 18 triệu đồng tiền Dũng mua dâm con mình và đã tiêu xài hết.