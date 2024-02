Người mẫu Ngọc Trinh hầu tòa vào ngày mai 2/2

Hình ảnh biểu diễn trên mô tô của Ngọc Trinh. Ảnh: Cắt từ clip

Hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét xử lý Ngọc Trinh theo đúng quy định pháp luật.

Qua điều tra, công an còn xác định, liên quan đến mô tô mang BKS 59A3-115.88, bị can Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số 122678 là giả. Người này thừa nhận, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.