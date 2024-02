Người mẫu Ngọc Trinh có cơ hội được hưởng án treo?

Ngày 11/10/2023, Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an TPHCM xử lý hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Ngọc Trinh.

Tương tự, ngày 13/10/2023, UBND phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an TPHCM xử lý hành vi của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Do Ngọc Trinh đăng tải, phát tán các clip lên mạng xã hội có ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống, văn hóa của giới trẻ, đặc biệt các tài khoản của bị can này có hàng triệu người theo dõi.

Từ đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vào cuộc khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và đồng phạm. Tại cơ quan điều tra, Ngọc Trinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã thu giữ 4 môtô. Quá trình xác minh, có 3 môtô không lưu trữ thông tin số khung, số máy; thông tin nhập khẩu và qua giám định các biển số trên là giả. Một xe còn lại là của Trinh mượn của ông N.P.V.. Do ông V. không biết Trinh mượn xe để sử dụng và phạm tội nên CQĐT đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Thủ Đức xử phạt hành chính.

Làm việc với nhà chức trách, Đông khai 3 môtô trên mua của các đối tượng không rõ lai lịch. Khi mua, Đông biết giấy tờ xe là giả nhưng do ham rẻ và cần để sử dụng nên đồng ý mua.