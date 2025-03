Người mẫu Đinh Nhikolai lãnh án 2 năm tù vì ma túy

Bị cáo Đinh Nhikolai là một người mẫu khá nổi tiếng, mang hai dòng máu Việt - Nga, từng thi Vietnam's Next Top Model năm 2013. Ngoài ra, Đinh Nhikolai còn được nhiều người biết đến qua biệt danh "nam thần lai Nga". Nam người mẫu từng tham gia các sàn catwalk, xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc.

Đinh Nhikolai. Ảnh: TP

Theo cáo buộc, tháng 6/2024, quá trình tuần tra, Công an quận 1 phát hiện Đinh Nhikolai và một số bị can có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên yêu cầu về công an phường kiểm tra và tiến hành bắt người phạm tội quả tang.