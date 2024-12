Người lái xe máy tông nữ tiếp viên xe buýt ở TPHCM đã liên lạc với nạn nhân

2 ngày sau tai nạn, người lái xe máy có thùng chở thịt heo tông nữ tiếp viên xe buýt ở TPHCM bị thương đã chủ động liên lạc để hỏi thăm tình hình sức khoẻ nạn nhân. Ngày 18/12, Công an quận 12 (TPHCM) vẫn đang điều tra, xử lý vụ việc người lái xe máy có thùng chở thịt heo tông nữ tiếp viên xe buýt trọng thương trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tuyết L. (50 tuổi, quê Bến Tre), làm tiếp viên xe buýt tuyến 55 (Công viên phần mềm Quang Trung - Bến xe Miền Đông mới). Anh Trần Kiều Nam (27 tuổi, đồng nghiệp của chị Tuyết L.) cho biết, chị L. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện 175. Qua trao đổi với con trai chị Tuyết L. thì được biết người liên quan trong vụ tai nạn đã được công an tìm ra. "Trong sáng nay, người lái xe máy tông nữ tiếp viên xe buýt đã chủ động liên hệ thăm hỏi sức khoẻ của chị Tuyết L.", anh Nam cho hay. Như đã thông tin, hôm qua (17/12), mạng xã hội chia sẻ đoạn clip tai nạn giao thông xảy ra trên đường Tô Ký, quận 12, TPHCM. Theo nội dung clip, có 2 người phụ nữ dắt tay nhau đi bộ qua đường tại khu vực có vạch kẻ dành cho người đi bộ. Trong quá trình di chuyển, một phụ nữ bị xe máy có thùng chở thịt heo do một người đàn ông cầm lái va trúng. Nạn nhân văng xa hơn 2m, nằm bất động trên đường. Thay vì dừng xe lại sau tai nạn, người đàn ông đã lái phương tiện rời khỏi hiện trường. Hình ảnh xe máy có thùng chở thịt heo sau khi tông nữ tiếp viên xe buýt đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Ảnh cắt từ clip. Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h50 ngày 16/12. Thời điểm trên, tiếp viên Nguyễn Thị Tuyết L. và một nữ sinh viên thực tập đang đi bộ qua đường để mua cơm thì bị người đàn ông đi xe gắn máy tông bị thương. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 175 với tình trạng chấn thương phần đầu, gãy xương sườn, dập phổi.