Người hâm mộ Taylor Swift nổi giận

Khác với kỳ vọng trước đó, Taylor không nhắc gì đến 3 show diễn bị hủy bỏ ở Vienna cũng như âm mưu khủng bố nhắm vào người hâm mộ của cô. Vào đầu tối 15/8, cô xuất hiện trên sân khấu với câu chào: “Oh, hi London!”.

Tuy nhiên, trong những bức ảnh chụp vào thời gian muộn hơn, sân Wembley đông đúc hơn đáng kể. Một số cư dân mạng giải thích do các biện pháp an ninh được tăng cường, nhiều khán giả vào đến chỗ ngồi muộn hơn những người khác.

Taylor nói thêm đám đông khiến tâm trí cô trở nên trống rỗng và “hệ thống tình yêu bị quá tải”.

Như thường lệ, Taylor mang đến cho khán giả không gian âm nhạc tuyệt vời nhất với hơn 40 bản hit. Trong đó, cô cùng người bạn thân thiết, nam ca sĩ Ed Sheeran, song ca 3 ca khúc Everything Has Changed, Endgame và Thinking Out Loud theo phong cách acoustic.



Taylor biểu diễn cùng Ed Sheeran trên sân khấu Eras Tour. Ảnh: Getty Images.

Theo Tiền Phong