Người Hà Nội co ro trong giá lạnh đầu mùa

Gió mùa tràn về các tỉnh phía Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu. Càng về chiều và tối, cái lạnh càng lan tỏa khiến nhiều người đi đường ở Hà Nội phải co ro trong áo ấm và dần thích nghi. Từ ngày 26/11, người đi đường ở Hà Nội bắt đầu mặc áo ấm, dùng khăn quàng cổ khi cái lạnh đã rõ rệt, nhiệt độ chỉ trên dưới 22 độ C. Trong ngày 27/11, nhiệt độ ở ngưỡng 18 - 21 độ C, giảm dần về đêm. Trên các góc phố, vỉa hè, xuất hiện cảnh người dân co ro ngồi trò chuyện. Anh Pitamber đã sinh sống tại Việt Nam 5 năm, cho biết rất yêu mùa đông Hà Nội. "Thời tiết trở lạnh, tôi và bạn gái liền rủ nhau lượn quanh hồ Tây để tận hưởng không khí tuyệt vời này", anh nói. Hình ảnh lúc 16h30 ngày 26/11 khi học sinh tan trường. Cún cưng cũng được mặc áo, đeo khăn quàng. Những món ăn nóng hổi như cháo sườn, thịt nướng... được nhiều người lựa chọn cho bữa ăn nhẹ buổi chiều. Thực khách xì xụp thổi và thưởng thức món ăn khi tiết trời chuyển lạnh. Dần về khuya, các quán bún, hàng xôi trở nên đông đúc khi thực khách liên tục ghé tới. 0h ngày 27/11, một người đàn ông ngồi co ro trong cái lạnh trên phố Đê La Thành cùng 3 chú cún cưng của mình, nhiệt độ lúc này là 16 độ C. Về đêm đường phố trở nên vắng vẻ. Tại một cửa hàng tiện lợi 24h ở quận Ba Đình không còn nhiều bạn trẻ xuất hiện như mọi khi. "Tôi làm việc buổi khuya ở nhà, đói bụng nên chạy ra mua đồ ăn. Tôi thấy ngoài trời lạnh hơn buổi sáng", anh Bùi Nhật nói. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 27/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Thời tiết Hà Nội trời rét, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 20-22 độ.