Người già nói: '5 con vật đến nhà, gia đình may mắn, cát tường', năm mới nhà bạn có điềm lành nào?

Theo người già, trong số rất nhiều loài động vật, năm loài động vật được coi là biểu tượng của sự may mắn là chim én, dơi, ác là, rùa và cá vàng. Người già cho rằng, khi năm con giáp này xuất hiện trong nhà là điềm báo sự may mắn, hạnh phúc sắp đến.

1. Người già nói: Chim én đến nhà là điềm lành

Chim én là sứ giả của mùa xuân, tượng trưng cho sức sống, hy vọng và may mắn. Trong văn hóa xưa, chim én được coi là vị thánh bảo trợ của gia đình, mang lại sự hòa thuận, bình yên cho gia đình.



Khi chim én làm tổ trước nhà, người ta thường coi đó là điềm lành, nghĩa là ngôi nhà sẽ tràn ngập niềm vui và sự ấm áp.

Hình ảnh chim én trong dân gian bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt của chúng. Chim én bay về từ phương Nam ra phương Bắc vào mỗi mùa xuân, rồi bay về phương Nam vào mùa thu.

Trong quá trình di cư, chúng không chỉ mang lại hình ảnh đẹp mà còn giúp con người xua đuổi sâu bệnh và bảo vệ mùa màng. Vì vậy, người già cho rằng, chim én được coi là biểu tượng của sự may mắn và được mọi người yêu quý, tôn trọng.

2. Người già nói: Dơi vào nhà báo trước hạnh phúc

Trong văn hóa xưa, dơi tượng trưng cho sự phù hộ, may mắn và may mắn. Âm Hán Việt của chữ con dơi là “phúc” đồng âm với chữ "Phúc" nên được coi là con vật mang lại hạnh phúc, sung túc, bình an cho gia đình.



Người già cho rằng, dơi làm tổ hoặc bay vào nhà là dấu hiệu của sự may mắn, mang tài lộc vào nhà.