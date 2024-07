Người dùng Việt tìm kiếm ‘EURO, giá vàng…’ nhiều nhất

Mặc dù chưa ra mắt, iPhone 16 đã thú hút sự chú ý của người dùng với những đồn đoán về những nâng cấp xung quanh mẫu điện thoại này. So với quý trước, lượng tìm kiếm về “iphone 16” đã tăng đến 106%.

Đáng chú ý, người dùng Việt đã chủ động hơn trong việc tìm hiểu về “lừa đảo qua mạng”. So với quý trước, lượng tìm kiếm liên quan tới nội dung này đã tăng 25%.

Với chủ đề Thể thao, “Euro 2024” và “Cúp FA” là những giải đấu được người dùng quan tâm nhất.

Diễn ra trong tháng 6-7/2024 với 51 trận cầu đỉnh cao, Giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA Euro được người dùng đặc biệt quan tâm theo dõi. So với quý trước, từ khoá “bảng đấu euro” đã tăng tới 386% về lượng tìm kiếm. Bên cạnh đó, “lịch thi đấu euro 2024” và “bảng xếp hạng euro” cũng là các từ khoá nổi bật của mùa bóng này.

Về lượng tìm kiếm, từ khoá “cúp fa” đã tăng trưởng 14% so với quý trước. Đồng thời, “chung kết cúp fa” hay “manchester city vs manchester united” cũng nằm trong top những trận bóng đá được quan tâm nhất trong quý II/2024. Chiến thắng của Manchester United tại Cúp FA đã giúp đội bóng lấy lại sự quan tâm của người hâm mộ, thể hiện qua mức tăng trưởng 26% về lượng tìm kiếm so với quý trước.