Người dùng Việt thích iPhone 15, chê iPhone 16?

Nhiều thông số sau sự kiện iPhone 16 ra mắt chỉ ra rằng, dường như iPhone 16 kém hấp dẫn hơn với người Việt so với iPhone 15 trước đó. Theo dữ liệu tìm kiếm của người dùng Cốc Cốc (khoảng thời gian từ ngày 31/8 - 20/9/2024), lượng tìm kiếm với từ khóa "iPhone 16" trong ngày ra mắt của mẫu máy này thấp hơn so thời điểm ra mắt iPhone 15 năm ngoái. Cụ thể, lượng tìm từ khóa “iPhone 15” trong ngày ra mắt năm ngoái cao hơn khoảng 1,3 lần so với từ khóa “iPhone 16” trong ngày ra mắt năm nay. Những ngày trước và sau thời điểm đó, trung bình lượng tìm kiếm về từ khóa “iPhone 15” theo ngày cũng cao hơn so với từ khóa “iPhone 16”. Lượng tìm kiếm về iPhone 15 trong ngày ra mắt cao hơn hẳn so với iPhone 16. Số liệu: Cốc Cốc Dựa trên tổng lượng tìm kiếm 1.000 từ khóa có chứa từ khóa “iPhone 16”, các chủ đề mà người dùng Cốc Cốc quan tâm trong sự kiện ra mắt iPhone 16 là tên sản phẩm và nơi bán (chiếm 70% lượng tìm kiếm), thông tin về sự kiện (chiếm 12%), tin tức liên quan đến giá và màu sắc của mẫu iPhone mới (chiếm lần lượt khoảng 7% và 2%). Tuy vậy, kết quả có phần trái ngược nếu xét tới các từ khóa nói chung liên quan đến mẫu điện thoại của Apple. Tổng lượng tìm kiếm các từ khóa về iPhone nói chung trong khoảng thời gian ra mắt iPhone 16 đã tăng 20% so với thời điểm Apple ra mắt iPhone 15. Điều này cho thấy sức hút của các sản phẩm iPhone hiện vẫn còn rất lớn. iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro. Ảnh: Tech Santos Thống kê cho thấy, trong 3 tuần đầu tháng 9/2024, người dùng quan tâm nhiều nhất tới iPhone 16 và iPhone 15 Pro Max khi đây cũng là 2 từ khóa liên tục được tìm kiếm. Đáng chú ý, dù đã ra mắt được 1 năm, thế nhưng iPhone 15 và iPhone 15 Pro Max vẫn được tìm kiếm khá nhiều. Ngoài ra, mẫu máy iPhone 13 cũ hơn vẫn chứng tỏ được sức hút khi thu hút khá nhiều người dùng tìm kiếm trên trình duyệt này.