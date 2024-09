Người dùng Samsung Galaxy Buds tố tai nghe phát nổ, gây mất thính lực vĩnh viễn

Tai nghe Samsung Galaxy Buds FE được cho là đã phát nổ trong khi đang sử dụng, khiến người dùng mất thính lực vĩnh viễn. Trên diễn đàn Samsung tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người dùng hiện đang nhờ cộng đồng giúp đỡ. Theo câu chuyện của người này, anh mua tai nghe Samsung Galaxy Buds FE mới để sử dụng với điện thoại Galaxy S23 Ultra. Khi bóc hộp lấy tai nghe ra lần đầu, cài đặt âm lượng đang ở mức 36% và anh còn chưa kịp sạc một lần nào. Hình ảnh được chia sẻ trong bài viết. Sau đó, bạn gái người này mượn cặp tai nghe Galaxy Buds FE đeo vào thử. Tai nghe đã phát nổ trong tai cô, khiến cô bị mất thính lực vĩnh viễn. Đi kèm bài viết là hình ảnh tai nghe phát nổ. Sau khi khách hàng này liên hệ với Samsung, anh mang chiếc Galaxy Buds FE phát nổ đến trung tâm dịch vụ Samsung tại Cemalpasa, Adana. "Khi họ nhìn thấy tai nghe của tôi, họ đã sốc và xin lỗi, nhưng vấn đề chỉ mới bắt đầu ở đó. Hai ngày sau, họ gọi điện báo rằng tai nghe không phát nổ, chỉ bị biến dạng, và đề nghị đổi cho chúng tôi một cặp tai nghe mới cùng kiểu để thể hiện thiện chí", khách hàng cho biết. Cũng theo vị khách hàng, trung tâm dịch vụ Samsung đã nói anh "muốn lấy hay bỏ tai nghe mới cũng được. Còn lại anh có thể theo đuổi các quyền hợp pháp của mình". Vị khách hàng đã tìm cách giải quyết vụ việc trong nhiều tháng nay. "Chúng tôi có mọi thứ, bao gồm hóa đơn, ghi lại ngày xảy ra vụ nổ, ảnh chụp trước và sau vụ nổ, và báo cáo y tế nêu rõ tình trạng mất thính lực do vụ nổ", anh nói thêm. The Business Standard cho biết chưa thể xác minh thông tin vụ việc này. Đã có những trường hợp thiết bị tương tự gây nguy hiểm khi chất lượng lắp ráp kém. Một số trường hợp tai nghe bluetooth phát nổ trên thế giới khiến người dùng thiệt mạng. Phương Anh (Nguồn: The Business Standard )