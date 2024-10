Người dùng nào nên cập nhật iOS 17.7.1?

Apple ra mắt iOS 17.7.1 với các bản vá bảo mật quan trọng cho Safari, Siri và VoiceOver, được khuyến nghị cập nhật ngay đối với người dùng vẫn sử dụng iOS 17. Apple vừa phát hành iOS 17.7.1 cùng thời điểm với iOS 18.1, mang đến những cập nhật bảo mật quan trọng cho người dùng iPhone. Bản cập nhật này đặc biệt hướng đến những người dùng vẫn đang sử dụng iOS 17 và chưa chuyển sang iOS 18. Ai nên cài đặt bản cập nhật này? iOS 17.7.1 được thiết kế dành riêng cho người dùng iPhone chưa nâng cấp lên iOS 18. Nếu bạn vẫn đang sử dụng iOS 17 vì bất kỳ lý do gì, đây là bản cập nhật bạn không nên bỏ qua. Những thay đổi trong bản cập nhật Theo ghi chú phát hành chính thức từ Apple, iOS 17.7.1 tập trung vào việc khắc phục các vấn đề bảo mật. Bản cập nhật bao gồm các bản vá cho Safari, Siri, Shortcuts và VoiceOver, nhằm đảm bảo iPhone của bạn được bảo vệ tốt nhất có thể. Tại sao nên cập nhật? Bảo mật là lý do chính để cài đặt iOS 17.7.1. Mặc dù không có tính năng mới, bản cập nhật này rất quan trọng vì nó giúp bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất. Apple đặc biệt khuyến nghị tất cả người dùng iOS 17 nên cài đặt bản cập nhật này. Cách cập nhật an toàn Trước khi cập nhật iOS 17.7.1, bạn cần đảm bảo điện thoại của mình đáp ứng các điều kiện cơ bản. iPhone cần được sao lưu dữ liệu đầy đủ để tránh mất thông tin quan trọng trong quá trình cập nhật. Thiết bị phải được kết nối với mạng Wi-Fi ổn định, tránh sử dụng mạng di động khi tải bản cập nhật. Đặc biệt, pin của điện thoại phải còn trên 50% hoặc được cắm sạc trong suốt quá trình cài đặt. Khi đã đảm bảo các yêu cầu trên, bạn có thể tiến hành cập nhật bằng cách vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung và nhấn vào mục Cập nhật phần mềm. Tại đây, hệ thống sẽ tự động kiểm tra và hiển thị bản cập nhật iOS 17.7.1 để bạn tải về và cài đặt. Kết luận iOS 17.7.1 là bản cập nhật bảo mật quan trọng mà người dùng iOS 17 nên cài đặt ngay. Mặc dù không có tính năng mới, nhưng những cải tiến bảo mật trong bản cập nhật này rất cần thiết để bảo vệ thiết bị của bạn.