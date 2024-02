Người dùng mạng xã hội vượt mốc 5 tỷ, chiếm hơn 60% dân số

Theo Digital 2024 - báo cáo thường niên về các xu hướng truyền thông xã hội do Meltwater và We are social công bố, lượng người dùng mạng xã hội trên toàn cầu đã vượt mốc 5 tỷ người.

Theo đó, có tổng cộng 5,04 tỷ người dùng mạng xã hội đang hoạt động, chiếm 62,3% dân số thế giới. Lượng người dùng mạng xã hội đã tăng thêm 266 triệu trong năm qua, với mức tăng trưởng hằng năm là 5,6%.

Báo cáo cũng cho thấy, người dùng thường dành 2 giờ 23 phút mỗi ngày để hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Họ lựa chọn sử dụng khoảng 6,7 nền tảng mỗi tháng.