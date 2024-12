Người dùng Internet Việt Nam quan tâm điều gì nhất trong năm 2024?

Chủ đề thể thao chiếm ưu thế trong xu hướng tìm kiếm chung, thể hiện mức độ quan tâm lớn của người Việt Nam đối với thể thao. Concert âm nhạc "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Việt Nam đứng đầu danh sách sự kiện âm nhạc được quan tâm nhất năm 2024. Google công bố Danh sách Google Year In Search 2024 phản ánh những xu hướng, thông tin mà người Việt quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua. Trong năm 2024, rất nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn đã diễn ra, thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ tại Việt Nam và toàn cầu. Các giải đấu theo chu kỳ 4 năm như Euro, Asian Cup, Olympics, Copa America và Paralympics chiếm lĩnh sự tìm kiếm của người Việt. Từ khóa "Tiến trình biến đổi khí hậu" và "Bão Yagi" cũng nằm trong danh sách xu hướng tìm kiếm chung. Điều này cho thấy sự quan tâm của người Việt Nam đến thảm họa môi trường và biến đổi khí hậu, đặc biệt sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trong nước gần đây. Mức độ quan tâm về các công cụ AI ngày càng tăng Gemini, Viggle, Character AI và ChatGPT là những công cụ AI nổi bật trong chủ đề "Công cụ AI". Tính đa dạng trong nhu cầu tìm kiếm đã phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của người dùng đối với việc khám phá các công cụ AI mới, bên cạnh những cái tên đã phổ biến. Trong 10 cái tên về công cụ AI dẫn đầu danh sách, đáng chú ý là sự quan tâm ngày càng nhiều dành cho những công cụ AI tạo video hay nội dung video 3D như Viggle, PixVerse, Luma. Xu hướng tìm kiếm tăng cao cũng thể hiện người Việt đang cởi mở hơn với việc thử nghiệm các giải pháp và dịch vụ công nghệ mới. AI đang đóng vai trò chuyển đổi trong sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo, hỗ trợ người dùng tốt hơn ở những công việc mang tính sáng tạo. Du lịch nội địa "lên ngôi" trong xu hướng tìm kiếm 8 điểm đến du lịch nội địa xuất hiện trong chủ đề du lịch cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến du lịch trong nước, phản ánh tiềm năng tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam. Người Việt có xu hướng tìm kiếm thông tin về các địa điểm sở hữu cảnh quan tự nhiên đặc sắc, mang lại sự bình yên và thư thái như: vịnh biển Vĩnh Hy, phố cổ Hội An, làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn Cần Thơ. Đối với các điểm đến nước ngoài, du lịch Malaysia và du lịch châu Âu là hai từ khóa lọt vào danh sách này với vị trí lần lượt ở top 1 và top 6. Giải trí nổi bật với những concert Lĩnh vực giải trí chứng kiến hai xu hướng tìm kiếm nổi bật là "Concert" cả trong nước lẫn quốc tế, và phim ngoại. "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" đứng đầu danh sách sự kiện âm nhạc được quan tâm nhất năm 2024. Sự yêu mến ngày càng lớn từ người hâm mộ phản ánh thị trường âm nhạc Việt Nam đang trở nên sôi động và đầy tiềm năng. Phim truyền hình Hàn Quốc vẫn có rất nhiều ảnh hưởng tại Đông Nam Á, không chỉ có mặt ở bảng xếp hạng 10 phim được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, "Queen of Tears" cũng nằm trong bảng xếp hạng này ở Singapore, Indonesia và Philippines. Ngoài các tựa phim quốc tế xuất hiện áp đảo trong danh sách tìm kiếm về phim nói chung, điện ảnh Việt Nam cũng góp mặt với hai bộ phim tạo khá nhiều ý kiến ủng hộ và cả tranh luận là phim "Mai" và "Quỷ Cẩu". Những kỹ năng mới và phát triển bản thân "Kỹ năng" là một trong những chủ đề mới trong năm nay. Sự quan tâm và tìm kiếm tăng cao về các kỹ năng mềm như "Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh", "Kỹ năng lãnh đạo quản lý", cho thấy người Việt ngày càng chú trọng đến việc trang bị và nâng cao thêm các kỹ năng mới cho bản thân. Thú vị hơn, sự xuất hiện cụm từ khóa "Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học" ở vị trí thứ hai trong danh sách này đã phản ánh nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của giáo dục toàn diện cho trẻ em đang ngày càng tăng. Ở chủ đề "Cách làm", các từ khóa về "Cách làm kẹo chip chip", "Cách làm hoa bằng kẽm nhung" và "Cách làm da mặt căng bóng" đứng ở ba vị trí đầu tiên. Theo sau đó là "Cách làm Căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi" và "Cách làm Căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi". Năm 2024 là năm Việt Nam phát động nhiều đợt làm thẻ Căn cước, chứng kiến nhiều cải cách và từ ngày 1/07, Bộ Công An cho phép trẻ em từ 6 đến 14 tuổi được đăng ký làm thẻ Căn cước. Điều này dẫn đến sự tăng cao trong lượt tìm kiếm liên quan đến chủ đề đặc biệt này. Cùng theo xu hướng đang làm mưa làm gió về "túi mù" tại Việt Nam, đặc biệt là đối với giới trẻ, nhiều người dùng đã tìm hiểu "Cách làm túi mù" khiến chủ đề này nổi lên ở vị trí thứ 8 trong danh sách "Cách làm".