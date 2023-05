Người dùng đánh giá Hyundai Santa Fe sau 4 năm sử dụng

Hyundai Santa Fe là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được yêu thích trên thế giới. Tính đến hết năm 2022, tổng số xe Santa Fe được bán ra đã đạt con số gần 6 triệu chiếc trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe cũng là chiếc xe được yêu thích hàng đầu của thương hiệu xe Hàn Quốc. Phiên bản thế hệ thứ 4 ra mắt đầu năm 2019 thực sự là cuộc cách mạng đưa Santa Fe lên vị trí dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với vợ chồng anh chị Tiến Duy – Thu Lan tại khu camping cắm trại. Được biết anh Duy là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, còn chị Lan đang làm kế toán tại một công ty nước ngoài. Anh chị có sở thích đi du lịch khi có thời gian rảnh, đặc biệt là thích tự đi trải nghiệm. Cho nên, việc sử dụng 1 chiếc SUV là nhu cầu không thể thiếu.

Thời điểm ra mắt, Santa Fe đã thực sự gây ấn tượng về thiết kế và khả năng vận hành lột xác, tuy nhiên vẫn còn đâu đó chút nghi ngại về chất lượng và khả năng của 1 chiếc xe Hàn. Với chiếc xe đã chạy được hơn 4 năm cùng con số hơn 100.000km, đặc biệt là chiếc xe “2 chủ” khi cả anh và chị đều sử dụng, liệu chất lượng chiếc xe có còn tốt như lúc đầu?

Thiết kế chuẩn mực của SUV hiện đại

Chị Lan cho biết, trong một chuyến du lịch Hàn Quốc năm 2018, chị đã ấn tượng với chiếc Santa Fe thế hệ mới lúc đó mới ra mắt. Chị nói với chồng là không biết khi nào Việt Nam mới có xe này, và lúc đấy chắc chắn gia đình sẽ xem xét để lựa chọn đây là chiếc xe sử dụng cho công việc và đi lại.

Đến đầu năm 2019 khi xe được bán tại Việt Nam, anh chị là những khách hàng đầu tiên sở hữu. Phiên bản lựa chọn của anh chị là bản xăng đặc biệt với dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Lí do lựa chọn phiên bản này là do anh chị để xe trong nhà nên bản máy dầu tuy mạnh hơn nhưng anh chị lo ngại mùi. Hơn nữa dù sao lái máy xăng vẫn nhẹ nhàng, phù hợp với nữ hơn do cả 2 anh chị cùng sử dụng chiếc xe này.

Quả thực, thiết kế của Hyundai Santa Fe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt thác nước đổ “Cascading Grille”, lưới tản nhiệt mạ crom đen bóng. Tổng thể xe cho dáng vẻ hiện đại, cao cấp mà tinh tế chứ không thô ráp như nhiều mẫu SUV Nhật Bản khác. Đặc biệt anh chị rất thích thiết kế đèn đuôi của xe, rất 3D và độc đáo, thậm chí còn đẹp hơn bản nâng cấp mới của xe.

Cụm đèn chiếu sáng của xe được trang bị công nghệ LED với chất lượng ánh sáng đủ dùng. Bộ mâm hợp kim nhôm dạng 5 chấu kép có kích thước 19 inch và bộ lốp 235/55R19.

Có điều hơi bất tiện là thế hệ này xe chưa có cảm biến áp suất lốp nên những chuyến đi xa tiềm ẩn nguy cơ dính đinh thì người cầm lái không thể nhận biết ngay. Tuy nhiên may mắn là quá trình sử dụng xe chưa có sự cố nào về đinh lốp cả.