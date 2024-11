Người dùng đã có thể mua linh kiện sửa chữa iPhone 16 từ Apple

Apple đã chính thức triển khai dịch vụ tự sửa chữa iPhone 16 và 16 Pro, giúp người dùng mua linh kiện thay thế cho các mẫu máy mới. Nếu camera, màn hình hoặc mặt kính sau của iPhone 16 và 16 Pro bị hư hỏng, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm linh kiện chính hãng để thay thế. Tuy nhiên, giá cả cho các linh kiện này không hề rẻ. Linh kiện đắt đỏ cho iPhone 16 Cụ thể, camera mới cho iPhone 16 và 16 Plus có giá 169 USD, trong khi camera cho 16 Pro và Pro Max lên tới 249 USD. Đối với màn hình, mức giá dao động từ 279 đến 379 USD, tùy thuộc vào từng mẫu máy. Pin có giá 99 USD hoặc 119 USD cho phiên bản Pro. Ngoài ra, Apple cũng cho thuê bộ công cụ sửa chữa với giá 49 USD. Việc tự sửa chữa iPhone giờ đây trở nên dễ dàng hơn nhờ vào chính sách nới lỏng của Apple đối với sửa chữa tự túc. Người dùng có thể tiết kiệm chi phí đáng kể, đặc biệt nếu tìm được các linh kiện đã qua sử dụng – điều mà Apple hiện nay cho phép. Hãng cũng đang xem xét hỗ trợ các linh kiện từ bên thứ ba với mức giá phải chăng hơn nhằm mở ra cơ hội cho các lựa chọn rẻ hơn cho pin và màn hình trong tương lai. Lịch sử của Apple liên quan đến “quyền sửa chữa” đã trải qua nhiều thăng trầm. Trong nhiều năm, công ty này đã kiên quyết phản đối việc cho phép người dùng hoặc các cửa hàng độc lập sửa chữa thiết bị của họ với lý do bảo mật và an toàn dữ liệu. Điều này đã dẫn đến việc người dùng phải sử dụng dịch vụ của Apple hoặc các cửa hàng ủy quyền, thường với chi phí cao. Sự thay đổi lớn bắt đầu vào năm 2021 khi Apple công bố kế hoạch bán bộ dụng cụ sửa chữa và linh kiện cho các mẫu iPhone như 12 và 13. Động thái này không chỉ xuất phát từ mong muốn của công ty mà còn là kết quả của áp lực từ các nhà lập pháp, đặc biệt ở California và New York. Các quy định về quyền sửa chữa đang ngày càng được chú ý, và FTC đã chỉ ra rằng các hạn chế của Apple gây bất lợi cho người tiêu dùng, làm tăng chi phí và gia tăng rác thải điện tử. Hiện nay, chương trình tự sửa chữa của Apple không chỉ bao gồm iPhone mà còn mở rộng sang một số mẫu máy Mac. Công ty đang dần hỗ trợ các quy định cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận công cụ và linh kiện. Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế nhưng những thay đổi này cho thấy Apple đã tiến bộ hơn rất nhiều so với chính sách trước đây.