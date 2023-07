Người đẹp gây náo loạn chung kết Miss World tiếp tục thi hoa hậu

Your browser does not support the video tag.

Ngày 30/6, các chuyên trang sắc đẹp đưa tin người đẹp Nigeria - Nyekachi Douglas (top 5 Hoa hậu Thế giới 2019) tiếp tục đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Nigeria 2023 thu hút sự chú ý của khán giả.

Cách đây 4 năm, Nyekachi Douglas gây chú ý với các fan sắc đẹp bằng khoảnh khắc vỡ òa khi chứng kiến đối thủ là người đẹp Jamaica - Toni-Ann Singh được xướng tên đăng quang Hoa hậu Thế giới 2019.