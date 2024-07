Người dân Việt Nam đã có thể tải, dùng ứng dụng phòng chống lừa đảo nTrust

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, nTrust là dự án phần mềm phi lợi nhuận, không sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí được huy động từ nguồn tài trợ xã hội. Phần mềm này đã được giới thiệu vào ngày 13/5 tại hội thảo chủ đề “Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng”.

Phiên bản mới ra mắt được cập nhật, hoàn thiện tính năng theo các góp ý từ hàng trăm tình nguyện viên đã tham gia bản thử nghiệm trong tháng 6/2024. Trong đó, phiên bản mới đã cải thiện đáng kể khả năng quét mã độc và tối ưu hiệu năng hoạt động của phần mềm.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, hiện nay, cơ sở dữ liệu phòng chống lừa đảo nTrust đã có hơn 1 triệu bản ghi, được xác minh, tổng hợp từ nguồn dữ liệu của Bộ Công an, Bộ TT&TT, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức an ninh mạng thành viên của Hiệp hội.