Người dân TPHCM tiếp tục chịu nắng nóng gay gắt đến cuối tuần

Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Nam Bộ những ngày tới (Ảnh: Nam Anh).

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; TPHCM 35-36 độ C; miền Tây 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.