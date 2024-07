Người dân tới nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thanh niên Cục Đối ngoại, Bộ Công an đến nơi an nghỉ của Tổng Bí thư và những Anh hùng liệt sĩ để dâng hương với lòng thành kính, biết ơn. “Lực lượng Công an nhân dân chúng tôi nguyện phấn đấu, lập nhiều chiến công để xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước”, một chiến sĩ nói.

Bà Thái Thị Hậu từng nhập ngũ năm 1979 ở Quân khu Thủ đô. “Hôm qua tôi không đến được nhà tang lễ để viếng bác Trọng nên giờ này có mặt ở đây để thắp hương tỏ lòng biết ơn một người tôi rất trân trọng và thành kính. Tổng Bí thư là tấm gương để chúng tôi noi theo”, bà nói.