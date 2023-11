Người dân Quảng Trị cõng các cô giáo vượt lũ đến trường

Mưa lớn khiến hàng nghìn ngôi nhà trên địa bàn huyện Hải Lăng bị ngập trong nước. Địa phương này cũng đã di dời 148 hộ với 415 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Toàn huyện có 19 điểm trường bị ngập lụt với tổng số học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ là 5.333 em.

Tạm thời dừng các công việc chưa thiết yếu để tập trung triển khai công tác ứng phó mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ở các vùng bị ngập lụt, lũ quét đến nơi an toàn.

3 nạn nhân mất tích tại Quảng Trị, đã tìm thấy được 1 người

Vào chiều 15/11, thi thể của ông Lê Đ.H. (36 tuổi, trú tại thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) được phát hiện dưới lòng hồ thủy lợi La Ngà. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể ông H. về gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 13/11, trong lúc mưa lớn, ông H. đến khu vực hồ La Ngà để thả lưới đánh bắt cá trên chiếc thuyền nhỏ. Trong lúc thả lưới, chiếc thuyền gặp sự cố, ông H. mất tích.

Hiện lực lượng chức năng và người dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích ở xã Hướng Sơn, huyện miền núi Hướng Hóa do bị nước lũ cuốn trôi.