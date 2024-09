Người đàn ông trong clip "7 ngày chưa được ăn gì" thừa nhận nói sai sự thật

Người đàn ông trong clip "7 ngày chưa được ăn gì" thừa nhận đó là thông tin hoàn toàn không đúng sự thật. Đây chỉ là câu nói đùa của ông này để nhận được 2 suất quà của đoàn cứu trợ. Tối 20/9, Công an huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) cho biết đã làm rõ về clip người đàn ông cởi trần, lội nước xin đoàn cứu trợ thực phẩm và nói mình "đã 7 ngày chưa được ăn gì", được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, tạo dư luận trái chiều. "Nhân vật chính" trong clip đó là ông T.Q.D, trú tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa. Làm việc với Công an xã Đan Thượng, ông D. thừa nhận việc nói "7 ngày chưa được ăn gì" là hoàn toàn không đúng sự thật. Ông T.Q.D thừa nhận việc nói "7 ngày chưa được ăn gì" trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật (Ảnh: Công an cung cấp). Nhà ông D. bị ngập nước từ ngày 10-13/9. Ngày nào gia đình ông cũng nhận được tiếp tế từ chính quyền địa phương và khu dân cư gồm nước lọc, mì tôm, cơm, sữa, bánh mỳ, lương khô... Theo tường trình của ông D., khi lội nước ra đầu ngõ ông đã gặp một đoàn cứu trợ đang đi thuyền vào khu dân cư. Một thành viên trong đoàn cứu trợ hỏi "đã ăn gì chưa" thì ông D. trả lời "7 ngày chưa được ăn gì". Sau đó, ông D. nhận được 2 suất quà và đèn pin. Không lâu sau, đoạn clip ghi lại cuộc trao đổi ngắn của đoàn cứu trợ với ông D. được phát tán trên mạng xã hội, tạo ra nhiều bình luận trái chiều. Ông T.Q.D. viết tường trình sự việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp). Ông D. khẳng định đây chỉ là câu nói đùa của bản thân và đã gửi lời xin lỗi người dân, chính quyền địa phương. Việc làm của ông không những ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của chính quyền, nhân dân xã Đan Thượng mà còn ảnh hưởng tới những người còn khó khăn hơn trong bão lũ. Công an huyện Hạ Hòa đề nghị người dân đoàn kết đồng lòng, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, cùng giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; không nên vì lợi ích nhỏ trước mắt của cá nhân mà quên đi lợi ích của tập thể, xã hội, đánh mất tình làng, nghĩa xóm. Công an cũng khẳng định mọi hành vi thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.