Người đàn ông sống trong ô tô suốt 8 năm để thoát khỏi nợ nần

Để có cuộc sống tự do tài chính, Nicholas Bauer (32 tuổi, đến từ Arizona, Mỹ) sống trong ô tô suốt 8 năm.

Theo New York Post, Bauer đã thực hiện một số biện pháp tiết kiệm tiền có phần cực đoan vào những năm 20 tuổi, đồng thời sống trong xe hơi để trả hết mọi khoản nợ.

"Khi không trả tiền thuê nhà hay có khoản nợ nào phải gánh, thu nhập của tôi sẽ tự động được tích lũy", người đàn ông 32 tuổi cho hay.

Nicholas Bauer tự hào cho biết, anh đã tiết kiệm đủ tiền để mua một căn nhà mà không phải phụ thuộc vào công việc.