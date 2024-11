Người đàn ông rơi xuống vách núi cao khi đi đào cây cảnh ở Bình Định

Nhóm 5 người đàn ông ở Phú Yên đến đào cây cảnh tại khu vực vách núi thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Trong lúc đào, một người không may trượt chân xuống vách núi tử vong. Sáng 27/11, ông Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thông tin, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận thi thể của một người đàn ông bị rơi xuống vách núi Nhơn Lý trong lúc đào cây cảnh. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Th. (31 tuổi), trú tại khu phố Phước Hậu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Hình ảnh CA cung cấp. Theo thông tin từ lãnh đạo xã Nhơn Lý, vào ngày 25/11, một nhóm gồm 5 người đàn ông từ tỉnh Phú Yên đã đến khu vực vách núi Kỳ Co, xã Nhơn Lý để đào cây cảnh. Trong quá trình này, anh Th. không may trượt chân và rơi xuống vách núi, dẫn đến tử vong. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng để tiếp cận và đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, do vách núi cao dựng đứng, biển động và sóng lớn tại khu vực có nhiều đá ngầm, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được thi thể nạn nhân. "Sáng nay, các lực lượng Biên phòng và Công an đang bàn phương án để tiếp cận hiện trường và đưa thi thể nạn nhân lên bờ", ông Danh nói. Ảnh: Doãn Công