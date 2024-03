Người đàn ông ở Tây Ninh bị bắt oan được bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng

Đến năm 1983, Công an tỉnh Tây Ninh không chứng minh được hành vi phạm tội của các bị can trên nên trả tự do. Tuy nhiên ông Dũng cùng người nhà không nhận được quyết định đình chỉ điều tra của công an.

Đến tháng 4/2019, ông Dũng và những người liên quan mới được nhận quyết định đình chỉ bị can và giải oan.