Người đàn ông kiếm hàng chục ngàn USD từ việc kẻ sơn trên xe Rolls-Royce

Mặc dù việc vẽ đường kẻ chỉ trên thân xe Rolls-Royce nhận được thu nhập "khủng", nhưng người thợ này vẫn cảm thấy lo lắng vì không tìm được "truyền nhân" kế nghiệp. Nhiều người yêu xe đều được quảng cáo rằng mọi chi tiết trong thế giới của xe Rolls-Royce được sản xuất rất tỉ mỉ. Hãng xe siêu sang Anh quốc sử dụng các vật liệu chất lượng cao nhất và kỹ thuật chế tác của họ được ví như thực hiện bởi bậc thầy của các nghệ nhân. Trong đó, các đường nét kẻ chỉ trên lớp vỏ bên ngoài (coachline) của tất cả các xe Rolls-Royce đều được thực hiện bởi một người duy nhất tại nhà máy Goodwood. Gần đây, một video lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy cách người thợ thủ công của Rolls-Royce này được trả nhiều hơn phần lớn các nhân viên khác chỉ để vẽ một đường kẻ chỉ thẳng dài khoảng 5 mét. Đó là video về công việc của ông Mike Court, người chịu trách nhiệm vẽ tay từng đường nét mà khách hàng của Rolls-Royce đặt yêu cầu riêng. Video giải thích rằng ông ấy nhận khoảng 78,7 ngàn USD (xấp xỉ 2 tỷ đồng) cho việc vẽ những đường nét này. Và chỉ một chút sai sót của Mike cũng có thể khiến công ty phải sơn lại hoàn toàn chiếc xe. Điều này là do đường coachline chỉ được vẽ lên thân sau khi chiếc xe đã được sơn hoàn chỉnh. Xem đoạn video: Đáng ngạc nhiên, Mike Court hiện là người duy nhất trên thế giới có thể vẽ các đường nét này trên xe Rolls-Royce. Ông đã gia nhập công ty từ năm 2003 khi cơ sở sản xuất Rolls-Royce tại nhà máy Goodwood được khánh thành. Nhiều người "ngoại đạo" đều thắc mắc tại sao công việc của người đàn ông này lại quan trọng đến mức anh ấy là người duy nhất trên thế giới có thể làm được? Và liệu công việc của ông ấy có thể được máy móc thay thế không? Câu trả lời là công việc của Mike Court đến nay vẫn hoàn toàn là vẽ tay, và ông ấy đã dành nhiều năm để hoàn thiện kỹ năng của mình. Ngoài ra, không có máy móc nào có thể đạt được hiệu ứng như vẽ tay của Mike, và vì lý do này, rất khó cho bất kỳ người hoặc máy móc nào có thể thay thế. Mike Court hiện là người thợ duy nhất được vẽ trên thân xe Rolls-Royce Khi người mua xe Rolls-Royce yêu cầu tùy chọn này, Mike Court bắt đầu vẽ từ phía sau đèn pha ở cả hai bên và sau đó tiếp tục kẻ tới đèn hậu chỉ trong một lần vẽ duy nhất. Thông thường, các đường này dài 5m. Tuy nhiên, trên các dòng xe như Phantom VIII EWB, các đường coachline kéo dài đến 6m. Ngoài ra, Mike Court có thể vẽ theo yêu cầu các hình hoa, đầu ngựa hoặc tên viết tắt của chủ xe. Đối với mỗi bổ sung này, người mua phải trả thêm, và chi phí phụ thuộc vào độ phức tạp của công việc. Những họa tiết được Mike Court vẽ tỉ mẩn hoàn toàn bằng tay và không thể thay thế bởi máy móc. Để vẽ tay các đường nét trên mỗi chiếc xe, Mike Court sử dụng những chiếc cọ rất nhỏ làm từ lông của sóc. Điều này là do cọ lông sóc không bị xơ và rất chính xác. Như đã nói, các đường nét này được vẽ trong một lần duy nhất. Để đạt được điều này, đôi khi ông ấy phải dán thêm một lớp băng dính mỏng trên xe và đeo một chiếc găng trên đầu ngón tay để dễ dàng trượt tay. “Tôi mất gần 12 tiếng đồng hồ cho mỗi chiếc xe", Mike Court từng chia sẻ, và cho biết công việc này giúp ông có thu nhập cao cùng các chuyến đi du lịch khắp thế giới theo yêu cầu của từng khách hàng. Đó hẳn là giấc mơ với mọi người thợ thủ công. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa tìm được "truyền nhân" vì các học trò đều thiếu kiên nhân, và con trai của Mike thì tỏ ra không hứng thú kế nghiệp cha dù anh cũng đang làm việc ở Rolls-Royce.