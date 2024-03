Người đàn ông đập kính ô tô sau va chạm giao thông là cán bộ hải quan

Trưa 14/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập phá cửa kính ô tô của người phụ nữ sau va chạm giao thông xảy ra ở thành phố Vinh, được cho là cán bộ hải quan Nghệ An.

"Sau khi vụ việc xảy ra, phía Công an thành phố Vinh đã vào cuộc và đưa người này về trụ sở để xử l‎ý theo quy định của pháp luật. Tôi cũng có nghe nói người này là một cán bộ hải quan Nghệ An. Vụ việc này đang được tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết.