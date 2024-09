Người đàn ông cầm mã tấu chém tài xế taxi công nghệ trên đường ở TPHCM

Sau cuộc ẩu đả trên đường, người đàn ông cầm mã tấu quay lại chém nam tài xế taxi công nghệ khiến nạn nhân trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Ngày 30/9, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người đàn ông cầm mã tấu chém tài xế taxi công nghệ ở xã Vĩnh Lộc A. Vụ việc xảy ra vào 21h30 ngày 28/9, khi nam tài xế taxi công nghệ dừng xe chờ khách trong hẻm A6, đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Một người đàn ông chạy xe máy theo chiều ngược lại đã đến nói chuyện với tài xế về việc đậu xe trong hẻm. Người đàn ông cầm mã tấu chém nam tài xế taxi công nghệ ở huyện Bình Chánh (Ảnh: Cắt từ clip). Tại hiện trường, hai người đã lời qua tiếng lại, sau đó người đàn ông cầm nón bảo hiểm đánh vào lưng và đầu nam tài xế. Sau khi hành hung, ông này quay lại xe máy và nói tài xế đợi 3 phút rồi nổ máy xe chuẩn bị rời đi. Nam tài xế taxi công nghệ đã chạy đến giữ người đàn ông lại và cầm nón bảo hiểm tấn công ông ta. Cả hai lao vào giằng co hồi lâu, sau đó được người dân can ngăn. Người đàn ông lên xe máy chạy đi. Ít phút sau, một người khác chở người đàn ông quay lại. Thời điểm này, ông ta giật cửa ô tô và cầm mã tấu chém nam tài xế. Nam tài xế bị thương nhảy qua ghế phụ thoát ra ngoài chạy trốn, hai người đàn ông lên xe máy rời đi. Con hẻm nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Hướng). Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Kim Linh (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Anh Linh cho biết, người đàn ông cầm hung khí nguy hiểm nên anh và người dân xung quanh không dám vào can ngăn. "Tài xế bị thương ở phần chân, ngực, máu chảy rất nhiều. Lúc tôi đưa anh này vào bệnh viện cấp cứu, anh ấy gần như bất tỉnh. Sau khi được nhân viên y tế chuyền nước mới dần khôi phục," anh Linh kể lại. Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để điều tra. Hai người đàn ông liên quan vụ việc bị công an đưa về trụ sở ngay sau đó. Cũng trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, tối 29/9, một vụ ẩu đả khác đã xảy ra trên đường Thới Hòa. Trong cuộc nhậu, một người đàn ông bị đâm trọng thương nhập viện cấp cứu. Người gây án đã lên trụ sở công an trình diện.