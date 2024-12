Người đàn ông cầm hung khí, đạp mạnh vào cô gái trên đường ở Đồng Nai

Cô gái thấy nhóm phụ nữ cự cãi trên đường nên ra can ngăn thì bất ngờ bị người đàn ông cầm hung khí rồi đạp mạnh vào bụng nạn nhân. Ngày 20/12, một clip dài 45 giây được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh tượng nam tài xế lái xe bán tải cầm hung khí, đạp mạnh vào vùng bụng cô gái trên đường tỉnh lộ. Sau khi đạp ngã cô gái, nam tài xế còn cầm hung khí đó rượt đánh một cô gái khác. Nam tài xế dùng chân đạp mạnh vào bụng cô gái (Ảnh: Cắt từ clip). Theo nội dung clip, nhóm người đang giải quyết mâu thuẫn trên đường tỉnh lộ tại xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai. Sau đó nam tài xế lái ô tô bán tải đến, lấy hung khí để sau cốp xe, tỏ thái độ rất hung hãn. Người này cầm hung khí, tiến tới đạp thẳng vào bụng cô gái và rượt đánh một cô gái khác. Sau khi bị đạp mạnh bất ngờ, cô gái bị đau, nằm bất động trên đường. Người đàn ông đi cùng nhanh chóng bế cô gái đi cấp cứu. Ngày 20/12, trao đổi với Dân trí, chị Quách Thị Xoan (xã Phú An, huyện Tân Phú), cô gái bị nam tài xế cầm hung khí rượt đánh trong clip, cho biết sự việc xảy ra vào chiều 16/10, trên tuyến đường tại xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai. "Tôi đang trên đường đi đón con thì bị 2 người phụ nữ chặn xe đánh. Sau đó, nam tài xế tên Chung bất ngờ lái xe tới, dùng hung khí đuổi đánh tôi. Cô gái bị tài xế Chung đạp vào bụng sống ở gần đó, ra can ngăn nhưng bị đạp phải nhập viện. Tôi đã trình báo cơ quan chức năng xã Phú An hai tháng nay nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết", chị Xoan cho biết. Ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, Đồng Nai, cho biết đã nắm thông tin clip về vụ xô xát trên đường tại xã Phú An. Đây là sự việc được dư luận quan tâm, Công an huyện Tân Phú đang tiếp tục điều tra, củng cố hoàn thiện hồ sơ sự việc. "Tôi đã yêu cầu Công an huyện sớm điều tra sự việc. Khi có thông tin chính thức từ cơ quan điều tra, huyện sẽ thông tin đến cơ quan báo chí", ông Ký nói.