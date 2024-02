Người đàn ông bị đâm chết khi đang ngồi bên lề đường

Ngày 28/2, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An), đã quyết định thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An 10 triệu đồng, Công an huyện Bến Lức 5 triệu đồng do có thành tích điều tra, phá nhanh vụ trọng án giết người trên địa bàn.