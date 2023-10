Người dân ở Hà Nội cũng đổ xô đi đổi giấy phép lái xe

Làm rõ hơn vấn đề này, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay chưa có bất cứ văn bản quy định nào bắt buộc người dân phải đổi giấy phép lái xe từ bìa giấy sang thẻ nhựa (thẻ PET). Do đó, giấy phép lái xe bìa giấy vẫn sử dụng bình thường.

Sáng 14/10, trao đổi với PV VietNamNet, cán bộ Phòng Quản lý phương tiện giao thông, Sở GTVT Hà Nội cho biết, mới đây, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công an đề xuất GPLX không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012, phải được đổi sang GPLX mới nhằm tích hợp trên ứng dụng VNeID (dữ liệu quốc gia về dân cư).

Theo ông Thống, hiện có hơn 22 triệu giấy phép lái xe máy bìa giấy được cấp trước 1/7/2012. Lý do những giấy phép này chưa thể cập nhật lên ứng dụng VNeID là do một số tình huống:

Thứ nhất, giấy phép lái xe không cập nhật số chứng minh nhân dân. Thứ hai, đó là những trường hợp dùng chứng minh nhân dân 9 số. Thứ ba, giấy phép lái xe không có ngày tháng năm sinh hay có năm sinh nhưng không có ngày, tháng sinh.

"Chính phủ muốn hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giấy phép lái xe bìa giấy đã cấp lâu nên mới có chủ trương đưa vào dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an xây dựng. Nếu được Quốc hội đồng ý, sang năm 2024 mới thông qua và tiếp đó Chính phủ sẽ phải nghiên cứu để quy định lộ trình đổi. Hiện nay chưa có quy định nào bắt buộc người dân phải đổi ngay GPLX giấy sang thẻ nhựa", ông Thống khẳng định.

Trước tình trạng người dân ồ ạt đi đổi GPLX không chỉ ở TP.HCM mà xuất hiện ở cả Hà Nội, ông Thống khuyến cáo, những chủ phương tiện cần phải hiển thị thông tin trên tài khoản VNeID có thể đi đổi ngay. Trong trường hợp chưa cần thiết thì chờ Luật ban hành.

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cũng khẳng định, tất cả giấy phép lái xe còn thời hạn dù là loại nào đều có giá trị sử dụng.