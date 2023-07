Người dân mở nhạc đám ma, mang băng rôn đi đòi nợ nguyên cán bộ công an

Cũng theo ông Linh, ông H. nguyên là cán bộ Công an huyện Đô Lương, Nghệ An. Số người tham gia phường (theo tổng hợp đơn của công dân gửi công an) là 60 người, với tổng số tiền 9,4 tỷ đồng. Gia đình ông H. chưa có phương án trả.

"Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an và đại diện chính quyền địa phương đã có mặt, tuyên truyền nên người dân về nhà. Vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ", ông Linh cho biết thêm.