Người dân Làng Nủ nhận nhà mới

Sau gần 3 tháng thi công, 40 căn nhà cùng các thiết chế giáo dục, sinh hoạt cộng đồng được bàn giao cho người dân Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai). Ngày 15/12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ bàn giao, tặng quà cho người dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai). Làng Nủ được xây dựng lại sau trận bão Yagi. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, đơn vị đã xây dựng 40 căn nhà cho bà con với kiến trúc nhà sàn dân tộc Tày, diện tích 96m2/căn; 1 nhà sinh hoạt cộng đồng diện tích 300m2; 1 điểm trường gồm 2 lớp tiểu học và 2 lớp mẫu giáo, với kiến trúc nhà cấp 4, diện tích 220m2; hoàn thiện toàn bộ hệ thống đường giao thông. Bên cạnh đó, Binh đoàn 12 phối hợp với chính quyền và nhân dân hướng dẫn, bố trí các căn hộ, dọn xong mặt bằng, xây dựng vườn rau, trồng cây ven đường, dọn dẹp vệ sinh. Phát biểu tại lễ bàn giao, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, mặc dù quân đội, lực lượng vũ trang và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã rất kịp thời, cố gắng nhưng chưa thể bù đắp được hết những mất mát, đau thương của bà con Nhân dân. "Tôi có thăm lớp mầm non, bế một cháu bé và được biết cháu cùng mẹ mình được cứu thoát trong trận sạt lở. Song đến nay gương mặt cháu vẫn còn thảng thốt, mắt vẫn buồn. Đó là điều khiến quân đội chúng tôi suy nghĩ. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng với những gì Nhân dân yêu cầu, địa phương yêu cầu", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến xúc động nói. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các hộ gia đình thôn Làng Nủ. Không chỉ khu tái định cư Làng Nủ, Nậm Tông và cầu Phong Châu (Phú Thọ), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định trong mọi hoàn cảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ sát cánh cùng bà con Nhân dân cả nước. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn người dân vượt qua mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân thôn Làng Nủ bình an, yên vui, hạnh phúc. "Quân đội Nhân dân Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp sẽ luôn sát cánh, đồng hành trong sự phát triển của Nhân dân thôn Làng Nủ, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong mọi hoàn cảnh", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến khẳng định. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Làng Nủ đoàn kết vượt qua đau thương, quyết tâm xây dựng Làng Nủ phát triển và hạnh phúc trong thời gian tới. Bên cạnh việc bàn giao nhà mới, theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, các đơn vị sẽ có các phần quà thiết thực gửi tặng 40 hộ dân Làng Nủ như tivi, bếp điện, đầu thu, đường truyền Internet miễn phí... Trận lũ quét rạng sáng 10/9 khiến 33 hộ dân thôn Làng Nủ bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng. Đến nay, tổng số nạn nhân tử vong và mất tích là 67 người (tìm thấy 60 thi thể, 7 người còn mất tích). Số người an toàn được xác định là 87 người. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, 650 người thuộc các lực lượng được huy động tham gia cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân. Ngày 21/9, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức khởi công xây dựng khu tái định cư rộng 10ha, cách vị trí cũ khoảng 3km. Khu tái định cư gồm 40 nóc nhà được xây dựng hai tầng kiểu truyền thống của người Tày cùng bếp, nhà vệ sinh, tổng diện tích mỗi hộ 1.000 m2. Khu dân cư được đầu tư đồng bộ, từ nhà ở đến nhà văn hóa, điểm trường, đường, điện, nước, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định. Anh Nhật