Người dân khó mua thang dây, mặt nạ chống khói, Sở Công Thương nói không quản lý

Thông tư số 08/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, nêu rõ, Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này gồm các sản phẩm trên cùng phương tiện cứu người (dây cứu người; đai cứu hộ; đệm cứu người; thang cứu người; ống tụt cứu người,... ) thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Theo quy định, các sản phẩm: bình chữa cháy các loại, trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân (quần, áo, kính, khẩu trang chữa cháy, mặt nạ lọc độc, mặt nạ phòng độc cách ly,... ) không thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Việc quản lý các mặt hàng trong danh mục được Bộ trưởng Bộ Công an giao thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an; giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện.