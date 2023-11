Người dân Hội An tất bật dọn dẹp sau lũ, chuẩn bị đón khách trở lại

"Sống chung với lũ thôi, năm nào cũng vài ba đợt, có năm phải dọn tận 10 lần. Chúng tôi tranh thủ dọn dẹp để đón khách tham quan, mọi người cùng dọn nên nhanh lắm", chị Liên chia sẻ.

Người dân Hội An tất bật dọn dẹp với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó" (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Ba (trú đường Nguyễn Phúc Chu, TP Hội An) cho biết, ngay từ sáng sớm, bà cùng chồng dùng chổi, xô để tưới rửa khu vực sân, bàn ghế do bùn non bám vào. Khi nước vừa rút phải dội rửa ngay, vì khi bùn non khô lại sẽ bám rất chắc, khó có thể lau sạch và để lại mùi hôi khó chịu.